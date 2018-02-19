В мэрии Уфы согласовали пикет в память о Борисе Немцове

В уфимском сквере «Волна» в Затоне пройдет акция памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. Цель пикета — выразить солидарность и поддержку демократическим ценностям, а также идеям и целям Бориса Немцова, сообщает на своей странице в Facebook общественница, член «Открытой России» Зульфия Гайсина.

Напомним, что после смерти Немцова 1 марта в Уфе прошло траурное шествие. Оппозиционного политика убили в центре столицы на Большом Москворецком мосту. Ему стреляли в спину из проезжавшего мимо автомобиля. Политику было 55 лет. Борис Ефимович Немцов был одним из организаторов антикризисного марша «Весна», который должен был состояться 1 марта во многих городах России.