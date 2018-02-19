В Башкирии две деревни отрезаны от райцентра из-за отсутствия автобусов

Жители деревень Калининское и Пушкинское Иглинского района Башкирии не имеют возможности выехать в другие населенные пункты из-за отсутствия автобусов. Люди несколько лет добиваются восстановления транспортного сообщения, но местные власти на их требования не реагируют.

В двух деревнях - в общей сложности около 200 дворов. Многие из местных жителей живут и работают в райцентре в Иглино или в Уфе, однако много и таких, кто лишен возможности зарабатывать себе на хлеб. Те, у кого нет автомобилей, просто не могут выехать из своих деревень: здесь уже несколько лет подряд не ходят автобусы. Проблема у местных жителей не только с работой. За десятки километров находятся и все необходимые для нормальной жизни соцобъекты - школы, детсады, больницы.

- От нас (из деревни Калининское - прим.ред.) ездит только школьный автобус, - рассказывает Медиакорсети владелица одного из домов Татьяна Галанова. - Мы писали и в администрацию района и в госкомитет по транспорту, но никакого толку от этого нет. Нам объясняют это тем, что к нашим деревням плохая дорога, и перевозчики якобы не могут ехать по ней, но при этом школьный автобус как-то же ведь ходит.

Госкомтранс в ответ на обращение граждан сообщил, что конкурс на осуществление пассажирских перевозок объявлен по маршруту Уфа-Охлебинино. Как следует из письма (копия имеется в распоряжении Медиакорсети - прим.ред.) он пройдет через населенные пункты Мончазы, Слутки, Ивано-Казанка, Туляки, Покровка, Калтыманово, Новая Березовка, Тауш, Алаторка, Шакша.

- Причем тут эти маршруты - непонятно, это совершенно не поможет решить проблему наших деревень, - возмущается Татьяна. - От нашей деревни до райцентра - 12 километров, а до Охлебинино - 40.

Из ответа администрации Иглинского района Галановой (копия имеется в распоряжении Медиакорсети - прим.ред.) следует, что чиновники построили маршруты на бумаге. Местный совет утвердил разработанный администрацией района положения - об организации транспортного обслуживания населения и о проведении соответствующего конкурса.

- Администрацией Иглинского района будет размещено на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, - заявил в ответном письме Галановой замглавы администрации района Евгений Иванцов. - При наличии заявок на участие осуществляется проведение конкурса, по результатам которого осуществляется проведение конкурса, по результатам которого перевозчик получает свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту.

Ответ Галановой администрация района дала в декабре прошлого года. На сегодня извещения о проведении конкурса на сайте так и нет.

Дозвониться до ответственных чиновников администрации района пока не удалось.