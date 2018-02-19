В Амурской области найдена первая фальшивая двухтысячная банкнота
Сегодня, 18:18Общество
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В Амурской области обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра, которой на заправочной станции расплатился неизвестный мужчина.
В начале февраля оператор заправочной станции получил от неизвестного мужчины в счет оплаты бензина новую купюру достоинством 2000 рублей. Выяснилось, что она поддельная. Об этом 19 февраля пишет газета «Известия».
Правоохранители установили, что банкнота была создана путем струйной печати. Заведено уголовное дело по факту сбыта поддельных денег. Злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы.
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