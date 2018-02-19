Из Уфы в Сочи будет летать ещё одна авиакомпания

С третьего июня из Уфы можно будет улететь в Сочи на одном из девяти регулярных рейсов. К «Саратовским авиалиниям», «КрасАвия» и «NordWings» добавится ещё одна авиакомпания.

Самолёты будут отправляться на курорт девять раз в неделю. О планах запустить регулярные рейсы из Уфы в Сочи объявила «Red Wings». В компании обещают, что в среду и воскресенье будет перевозить по 180 пассажиров на самолёте Airbus A320, по пятницам будет летать 220-местный ТУ-204.