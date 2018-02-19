Фоторепортаж: Как в Уфе прошли масленичные гуляния
Сегодня, 10:27ОбществоРустэм БашкирцевФото: Артур Салимов.
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Фотограф «Медиакорсети» побывал на самых крупных площадках Уфы, где праздновали Масленицу.
Сюжеты: Фотофакт
В минувшие выходные в Уфе отметили Масленицу.
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Народные гуляния проходили сразу на нескольких площадках в городе. Мероприятие посетили глава администрации Уфы Ирек Ялалов, депутат Госдумы Римма Баталова и тысячи уфимцев.
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Напомним, что с сегодняшнего дня у православных начался Великий пост.
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