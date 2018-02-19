Депутаты Госдумы России предлагают ужесточить наказание для педофилов

Пожизненный срок предлагается ввести за преступления против половой неприкосновенности детей до 14 лет при условии что они получили тяжкие последствия для здоровья. Также депутаты хотят ввести отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера в интернете. При этом, как считают авторы законопроекта, совместное проживание детей с педофилами, совративших их, должно быть отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

– В последнее время наблюдается тенденция роста преступлений против несовершеннолетних с использованием интернета. Через социальные сети детей, подростков, психика которых еще неустойчива, нередко склоняют к суициду или принуждают к действиям сексуального характера. Парламентом республики была создана рабочая группа по профилактике детского суицида. Серьезные меры были приняты и на федеральном уровне. Предлагаемый сегодня законопроект развивает их. Он будет способствовать охране прав и здоровья детей, неотвратимости наказания виновных. Не так давно в СМИ обсуждалось предложение вернуть смертную казнь для педофилов. Подобная попытка противоречила бы Конституции Российской Федерации, федеральным законам и международным соглашениям. Предлагаемое в настоящий момент пожизненное лишение свободы позволяет без нарушения данных документов обеспечить достаточно суровую меру наказания. Законопроект обсуждался на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы и был поддержан Верховным Судом, Генеральной прокуратурой, МВД, Следственным комитетом, минюстом, минздравом, Роскомнадзором, уполномоченным по правам ребенка.