Депутаты Госдумы рекомендовали использовать подход РОСНАНО в строительстве

Профильный комитет Государственной Думы РФ по жилищной политике предложил утвердить использование нанотехнологичных методов в строительстве и капитальном ремонте многоквартирных домов на уровне закона.

Решение депутаты приняли по итогам состоявшейся в декабре прошлого года конференции «Применение современных технологий при модернизации жилищно-коммунального хозяйства», которая прошла в декабре. Как сообщает РИА «Восток-Медиа», члены комитета ГД для обучения использованию применения современных технологий в строительстве рекомендовали использовать богатый опыт и хорошо зарекомендовавшие себя программы Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО (ФИОП). Предполагается, что результатам сотрудничества станет единая образовательная программа для подготовки специалистов-строителей.

По словам заместителя директора департамента стимулирования спроса ФИОП Максима Невесенко, именно использование современных технологий позволит не только сделать комфортней жизнь россиян, но и значительно сократить платежи за коммунальные услуги и бюджетную нагрузку. Так, замена привычных ламп накаливания на светодиодные устройства с датчиками движения уменьшит потребление электроэнергии в несколько раз, затраты на обогрев здания можно сократить, если использовать современные стеклопакеты и фасады с утеплением. В реконструкции используются преимущественно легкие композитные материалы, позволяющие укреплять строение, внешняя облицовка в этом случае не потребует ремонта как минимум еще 35 лет.