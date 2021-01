В Пермском крае медики диагностировали коронавирусную инфекцию у двухсот девяноста пяти жителей.

Properm.ru сообщает, что с начала пандемии коронавируса в регионе зарегистрировали около тридцати шести тысяч случаев заражения. Всего по России медики диагностировали заболевание почти у двадцати трех тысяч человек. В Пермском крае среди новых выявленных пациентов сто тридцать четыре человека остались под наблюдением врачей в стационарах, а сто шестьдесят один человек лечится в домашних условиях.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter