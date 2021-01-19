Вице-спикер Курултая Башкирии назвал «симпатичным» взгляд уфимской художницы

Напомним, многих в республике возмутили рисунки Алены Савельевой, которая изобразила башкир полуголыми с национальными предметами быта. О её работах высказался и глава Башкирии Радий Хабиров, назвав их оскорбительными. Кроме того, он заявил, что «кто этого не понимает, тут (в правительстве — прим.ред.) не достоин сидеть». Заявление на имя генерального прокурора написали общественники из Башкирии. Депутаты Госсобрания совместно с экспертами в области культуры дадут оценку рисункам. Тем временем в адрес Алёны Савельевой поступают угрозы, из-за чего девушка обратилась в полицию.
Рустем Ахмадинуров сообщил, что ему «симпатичен ее свежий взгляд и то, что она там обращает внимание на башкирскую культуру».
Но с другой стороны, если это затрагивает чувства какой-то части населения, прежде всего титульной национальности, то конечно, здесь нужно соблюдать какую-то тонкую грань и быть очень осторожным, не оскорбляя своими картинами их чувства и национальные традиции, рассказал Ахмадинуров «Эху».
Он надеется, что в будущем Алена Савельева будет более осторожна в своем творчестве.