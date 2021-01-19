Вице-спикер Курултая Башкирии назвал «симпатичным» взгляд уфимской художницы

Вице-спикер Курултая Башкирии назвал «симпатичным» взгляд уфимской художницы

Вчера, 19:49ОбществоАнна КононоваPhoto: Facebook
Вице-спикер Госсобрания Башкирии и глава регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров обсудил с журналистом «Эха Москвы в Уфе» работы художницы Алены Савельевой, которые вызвали резонанс в обществе. Парламентарий посчитал «симпатичным её свежий взгляд».

Напомним, многих в республике возмутили рисунки Алены Савельевой, которая изобразила башкир полуголыми с национальными предметами быта. О её работах высказался и глава Башкирии Радий Хабиров, назвав их оскорбительными. Кроме того, он заявил, что «кто этого не понимает, тут (в правительстве — прим.ред.) не достоин сидеть». Заявление на имя генерального прокурора написали общественники из Башкирии. Депутаты Госсобрания совместно с экспертами в области культуры дадут оценку рисункам. Тем временем в адрес Алёны Савельевой поступают угрозы, из-за чего девушка обратилась в полицию.

Рустем Ахмадинуров сообщил, что ему «симпатичен ее свежий взгляд и то, что она там обращает внимание на башкирскую культуру».

Но с другой стороны, если это затрагивает чувства какой-то части населения, прежде всего титульной национальности, то конечно, здесь нужно соблюдать какую-то тонкую грань и быть очень осторожным, не оскорбляя своими картинами их чувства и национальные традиции, рассказал Ахмадинуров «Эху».

Он надеется, что в будущем Алена Савельева будет более осторожна в своем творчестве.

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