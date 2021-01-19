Вице-спикер Курултая Башкирии назвал «симпатичным» взгляд уфимской художницы

Напомним, многих в республике возмутили рисунки Алены Савельевой, которая изобразила башкир полуголыми с национальными предметами быта. О её работах высказался и глава Башкирии Радий Хабиров, назвав их оскорбительными. Кроме того, он заявил, что «кто этого не понимает, тут (в правительстве — прим.ред.) не достоин сидеть». Заявление на имя генерального прокурора написали общественники из Башкирии. Депутаты Госсобрания совместно с экспертами в области культуры дадут оценку рисункам. Тем временем в адрес Алёны Савельевой поступают угрозы, из-за чего девушка обратилась в полицию.