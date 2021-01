Сегодня, 19 января, на оперативном совещании в мэрии города сообщили о ходе уборки снега с улиц. По словам начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустема Хамитова, уборочная техника работает круглосуточно.

Чиновник уверяет, что в смену по городу работают более 260 единиц техники. С начала 2021 года уже выведено более 439 тысяч кубометров снега. Для сравнения, за 2020 год было убрано 685 тысяч кубометров снега. Напомним, как ранее сообщали в уфимской мэрии, особое внимание уделяется уборке остановочных площадок, подъездных путей к социальным учреждениям, запланирована механизированное перекидывание снега на спуске к мосту по проспекту Дружбы народов.

