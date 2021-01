В Уфе около 2,5 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях

В ночь с 18 на 19 января в храмах и церквях Уфы состоялись обряды богослужения. После праздничной молитвы любой желающий мог окунуться в купель. Об этом сообщили на оперативном совещании в мэрии города.

В администрации города отметили, что на месте купания было организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции и спасателей. На месте были организованы теплые места для переодевания. По данным 10 утра в крещенских купаниях приняли участие 2 477 жителей Уфы. Купели были оборудованы в каждом районе города. В Демском районе на озере Кустаревском, в Калининском районе – на реке Уфа около населенного пункта Князево. На этой же реке была организована купель в Октябрьском районе на пляже «Берег Солнца». В Кировском районе место для купания было организовано на реке Белой около бассейна «Юность», а в Ленинском и Орджоникидзевском районах – также на Белой около Нижегородки и СОК «Биатлон». Помимо этого, традиционно место для купания граждан выбрано озеро Солдатское в парке Якутова.

