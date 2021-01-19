В Уфе около 2,5 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях

Купели были оборудованы в каждом районе города. В Демском районе на озере Кустаревском, в Калининском районе – на реке Уфа около населенного пункта Князево. На этой же реке была организована купель в Октябрьском районе на пляже «Берег Солнца». В Кировском районе место для купания было организовано на реке Белой около бассейна «Юность», а в Ленинском и Орджоникидзевском районах – также на Белой около Нижегородки и СОК «Биатлон». Помимо этого, традиционно место для купания граждан выбрано озеро Солдатское в парке Якутова.