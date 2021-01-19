В РФ могу ввести кешбэк на авиарейсы в Сибирь и на Дальний Восток

Сейчас перелеты из российской столицы в Хабаровск в среднем обходятся в 13–15 тысяч рублей в одну сторону. При компенсации государством 20 процентов стоимости билетов семье, состоящей из четырех человек, удастся сэкономить в общей сложности при полете туда-обратно около 15 тысяч рублей.