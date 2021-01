В РФ могу ввести кешбэк на авиарейсы в Сибирь и на Дальний Восток

В РФ рассматривают возможность введения кешбэка на покупку авиабилетов на дальние рейсы внутри страны. В частности, речь идет о возвращении части денег при полетах в Сибирь и на Дальний Восток.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на информацию члена Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, это новшество планируется ввести, вне зависимости от того, какая будет ситуация с туристическим кешбэком. В настоящее время идет обсуждение проекта документа, который рассматривает возможность возврата части средств при покупке семейного отдыха. Поддержка авиационной отрасли будет стимулировать спрос. И с помощью кешбэка полеты на Дальний Восток и в Сибирь станут доступнее. Сейчас перелеты из российской столицы в Хабаровск в среднем обходятся в 13–15 тысяч рублей в одну сторону. При компенсации государством 20 процентов стоимости билетов семье, состоящей из четырех человек, удастся сэкономить в общей сложности при полете туда-обратно около 15 тысяч рублей. В дальнейшем транспортный кешбэк может быть распространен на поездки в поезде.

