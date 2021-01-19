В Петербурге чиновникам запретили осваивать бюджетные деньги по поправкам депутатов

В Петербурге чиновникам запретили осваивать бюджетные деньги по поправкам депутатов

Вчера, 20:45ОбществоPhoto: pxhere.com
Комитет по финансам администрации Санкт-Петербурга запретил чиновникам осваивать бюджетные деньги, которые выделяются по поправкам депутатов.

Напомним, в Санкт-Петербурге до начала 2021 года существовала практика, согласно которой 2% от бюджета резервировались под депутатские поправки. Затем, в течение всего года, депутаты сами решали куда потратить эти средства. Речь идет о миллиардах рублей, пишет infox.ru.

Отмечается, что раньше средства по правкам депутатов расходовались прозрачно. Когда поправка вносилась, указывалось кто ее автор и на что пойдут деньги. Затем фракции начали вносить правки пакетами, поэтому появилась возможность для коррупции и лоббирования интересов бизнеса.

В качестве примеров приводят депутата Коваля, арестованного за взятки в прошлом году. Следователи рассказали, что он получал в качестве гонорара за услуги до 20% от стоимости контракта. В 2018 году депутат Нестерова за аналогичные преступления получила 5 лет лишения свободы.

В горадминистрации сообщили, что средства, которые выведены из-под влияния депутатов, будут постепенно возвращаться районам на протяжении всего года.

В Заксобрании это решение назвали «раскачиванием лодки». Депутаты отметили, что 2% – это не бездонная кубышка. Также они сообщили, что деньги в основном направлялись на помощь школам и больницам.

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