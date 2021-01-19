В Петербурге чиновникам запретили осваивать бюджетные деньги по поправкам депутатов

Напомним, в Санкт-Петербурге до начала 2021 года существовала практика, согласно которой 2% от бюджета резервировались под депутатские поправки. Затем, в течение всего года, депутаты сами решали куда потратить эти средства. Речь идет о миллиардах рублей, пишет infox.ru.