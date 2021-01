Медики Новосибирской области фиксируют снижение заболеваемости COVID-19. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что область выходит на третий этап снятия ограничений.

В областном Роспотребнадзоре рассказали, что среднесуточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составляет 0,5%. Снижение заболеваемости фиксируется последние 2 недели, пишет infox.ru. В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Роспотребнадзор уже готовит рекомендации для открытия оздоровительных детских лагерей, работающих круглый год.

