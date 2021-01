В мэрии Уфы назвали отрасли, где больше всего свободных вакансий

В Уфе по состоянию на 14 января 2020 года зарегистрировано около 37 тысяч безработных. Об этом на оперативном совещании в мэрии города сообщил директор «Центра занятости населения» Ридан Ахьямов.

По словам чиновника, на сегодняшний день доступно 158 тысяч вакансий. При этом в некоторых отраслях произошло значительное снижение количества вакансий. Среди них отрасль строительства, операции с недвижимым имуществом и сельское хозяйство. Несмотря на это, во многих отраслях количество вакансий наоборот увеличилось. В частности, в сферах оптовой и розничной торговли, финансовой деятельности, обрабатывающих производств, здравоохранения и так далее. Также в мэрии отметили, что в 2021 году пособия по безработице будут сохранены на прежнем уровне. Минимум 1 725 рублей, максимум – 13 949 рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter