Сегодня, 19 января, в Башкирии станет гораздо холоднее. По данным синоптиков, ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег. Без осадков не обойдется и днем. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью снизится до -27,-32°, днем -10,-15°.

В среду в республике ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Весь день будет идти снег, в отдельных районах метель. Ветер станет чуть теплее, но значительно усилится. Температура воздуха ночью -14,-19°, днем -12,-17°. 21 января также не обойдется без осадков. По республике пройдет небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -28°, днем -14,-19°.

