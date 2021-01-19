Проверка прокуратуры, 9-балльные пробки и обсуждение рисунков. Итоги дня в Башкирии

Проверка прокуратуры, 9-балльные пробки и обсуждение рисунков. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 21:11ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Главные новости Уфа и Башкирии 19 января.

Накануне задержали активиста движения «Стоп БашРТС» Альберта Рахматуллина. Ему назначили арест на 10 суток. Однако сегодня стало известно о кончине его отца. Суд решил приостановить постановление и освободил Рахматуллина на три дня.

Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова поздравила всех с Крещением Господним. Кстати, в Уфе около 2,5 тысяч человек окунулись в прорубь.

В республике не утихает вопрос о высоких платежках за отопление и горячую воду. Республиканская прокуратура организовала проверку по жалобам жителей.

Сервис Яндекс.Карты зарегистрировал пробки в 9 баллов в Уфе, которые буквально сковали движение в городе.

Ставший недавно популярным уфимский дворник Юрий собирается принять участие в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Там он хочет найти не гулящую и семейную девушку.

В Башкирии продолжается история с рисунками о башкирах уфимской художницы Алены Савельевой. На этот раз по поводу ей творчества высказался вице-спикер Госсобрания Рустем Ахмадинуров. Республиканский парламент планирует провести круглый стол с экспертами, которые оценят работы девушки.

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