Проверка прокуратуры, 9-балльные пробки и обсуждение рисунков. Итоги дня в Башкирии

Накануне задержали активиста движения «Стоп БашРТС» Альберта Рахматуллина. Ему назначили арест на 10 суток. Однако сегодня стало известно о кончине его отца. Суд решил приостановить постановление и освободил Рахматуллина на три дня.
Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова поздравила всех с Крещением Господним. Кстати, в Уфе около 2,5 тысяч человек окунулись в прорубь.
В республике не утихает вопрос о высоких платежках за отопление и горячую воду. Республиканская прокуратура организовала проверку по жалобам жителей.
Сервис Яндекс.Карты зарегистрировал пробки в 9 баллов в Уфе, которые буквально сковали движение в городе.
Ставший недавно популярным уфимский дворник Юрий собирается принять участие в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Там он хочет найти не гулящую и семейную девушку.
В Башкирии продолжается история с рисунками о башкирах уфимской художницы Алены Савельевой. На этот раз по поводу ей творчества высказался вице-спикер Госсобрания Рустем Ахмадинуров. Республиканский парламент планирует провести круглый стол с экспертами, которые оценят работы девушки.