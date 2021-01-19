Проверка прокуратуры, 9-балльные пробки и обсуждение рисунков. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии продолжается история с рисунками о башкирах уфимской художницы Алены Савельевой. На этот раз по поводу ей творчества высказался вице-спикер Госсобрания Рустем Ахмадинуров. Республиканский парламент планирует провести круглый стол с экспертами, которые оценят работы девушки.