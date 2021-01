В Башкирии республиканская прокуратура организовала проверку на основе многочисленных жалоб от местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. К мероприятиям подключены Госкомитет по жилстройнадзору, а также УФАС по РБ.

Надзорное ведомство в составе комиссии проверил правильность начислений за отопление собственникам помещений, а также исправность общедомовых приборов учета тепловой энергии, элеваторных узлов системы отопления. В случае, если нарушения будут выявлены, прокуратура намерена в принуждающем порядке обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платы и вернуть населению разницу.

