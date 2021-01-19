На Южном Урале жители замерзают в квартирах

Как сообщает fedpress.ru, такая ситуация сложилась в десятках квартир в домах № 3, 7, 11, 13, 6, 12, 15, 13 на улице Мира, а также в доме № 20 на улице Ленина. Жильцы обратились к активистам Общероссийского народного фронта и рассказали, что в некоторых домах так холодно, что детям приходится спать в верхней одежде.