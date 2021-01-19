На Южном Урале жители замерзают в квартирах

На Южном Урале жители замерзают в квартирах

Вчера, 14:32ОбществоPhoto: pixabay.com
После капитального ремонта жители поселка Саргазы Челябинской области начали жаловаться на температуру в квартирах. Она опускается до 10-15 градусов.

Как сообщает fedpress.ru, такая ситуация сложилась в десятках квартир в домах № 3, 7, 11, 13, 6, 12, 15, 13 на улице Мира, а также в доме № 20 на улице Ленина. Жильцы обратились к активистам Общероссийского народного фронта и рассказали, что в некоторых домах так холодно, что детям приходится спать в верхней одежде.

Эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов рассказал, что в результате опроса выяснилось, что в домах в 2017 году прошел капитальный ремонт. Изменилась схема сетей теплоснабжения, и был установлен насос. В дальнейшем произошла его поломка, на замену поставили насос меньшей мощности. Из-за этого температура опустилась ниже нормы.

Активисты составили обращение в местные Роспотребнадзор, фонд капремонта и к главе Сосновского района. Прокуратура инициировала свою проверку. По результатам работы специалисты дадут оценку действиям коммунальщиков, а также лиц, ответственных за проведение ремонта.

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