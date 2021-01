В Башкирии по данным МЧС сегодня и завтра ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду. Жителей республики просят быть осторожными.

По предварительным данным неблагоприятные погодные условия продержатся сегодня и завтра. При этом 20 января метель может значительно усложнить ситуацию на дорогах из-за плохой видимости. — Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили, — предупредили спасатели.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter