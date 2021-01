Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова поздравила всех с Крещением. Она также опубликовала семейное фото с Радием Хабировым.

Со Светлым Праздником Крещения! Знаем, что многие окунаются в купели в эти дни, пусть это принесет вам радость очищения. Мира и добра Вашим семьям, написала Каринэ Хабирова в соцсетях. Пост сопровождает фотография, на которо она обнимает своего супруга Радия Хабирова. Напомним, в столице Башкирии организовали семь купелей. На вчерашнем оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров отметил, что в Крещение купаются не только христиане, но и мусульмане.

