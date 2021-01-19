Глава Минздрава Башкирии заявил о 20 тысячах желающих сделать прививку от Covid-19

Также по словам министра на сегодняшний день в Башкирию доставлено более 14 тысяч доз вакцины. Прививки уже сделаны 16 тысячам человек. В минздраве Башкирии надеются получить до конца февраля еще более 200 тысяч доз. Для этого в медучреждениях уже установлены холодильники для хранения и созданы пункты вакцинации.