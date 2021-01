Глава Минздрава Башкирии заявил о 20 тысячах желающих сделать прививку от Covid-19

Глава министерство здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил о том, что в республике много желающих сделать прививку от коронавируса, своей очереди ждет более 20 тысяч человек. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также по словам министра на сегодняшний день в Башкирию доставлено более 14 тысяч доз вакцины. Прививки уже сделаны 16 тысячам человек. В минздраве Башкирии надеются получить до конца февраля еще более 200 тысяч доз. Для этого в медучреждениях уже установлены холодильники для хранения и созданы пункты вакцинации. Максим Забелин также объяснил, для чего в республике вводится антиковидный паспорт. Получить его могут те, кто привился или уже переболел коронавирусом. Как выяснилось, он нужен для того, чтобы пожилые граждане наконец вышли из самоизоляции. — Пока недостаточно количество вакцины, принято решение, что те, кто переболел и имеют антитела, сформировали иммунитет и получат паспорт, но мы не снимаем требования ношения масок, отметил Забелин.

