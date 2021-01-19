5 событий недели: куда сходить в Уфе 19–21 января

Формально фильм Спайка Ли — это запись бродвейского шоу Дэвида Бирна, лидера культовых пионеров новой волны «Talking Heads». Фактически это смесь концерта, мюзикла и перформанса: Бирн вместе с музыкантами из разных уголков мира исполняет собственные песни, хиты Talking Heads и один ключевой кавер. Параллельно он обращается к залу, рассказывая про индивидуализм и коллективизм, важность человеческого общенияи другие радости жизни.