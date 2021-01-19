5 событий недели: куда сходить в Уфе 19–21 января

5 событий недели: куда сходить в Уфе 19–21 января

Вчера, 18:32ОбществоАндрей КоролевPhoto: poufe.ru
Mkset рассказывает о главных событиях недели, на которые стоит обратить внимание

19 января. Сериал «Ванда/Вижн»

Спин-офф сериал про персонажей Marvel — Алой Ведьме и андроиде Вижне, которые строят обычную семейную жизнь, но позднее оказывается, что это альтернативная реальность, которая далеко не безупречна. Критика называет сериал «по-хорошему странным» и интригующим.

Место: стриминг-сервис Disney+

Цена: подписка на сервис

20 января. Спектакль «Гульбустан»

Драматическая поэма «Тансулпан», написанная в 1941 году Кадыром Даяном, рассказывает о социальном неравенстве в башкирских родах конца 18 века: жених, не имея возможности выплатить родителям невесты калым, уступает свою невесту сопернику — богатому старику. В современной сценической версии Дамира Юсупова и режиссера Айрата Абушахманова события происходят в закрытом промышленном комбинате, где архаичные обычаи и привычки его хозяев становятся уставными правилами для работников.

Photo:poufe.ru

Место: Башдрамтеатр

Цена: 100-400 руб.

20 января. Концерт «Vanishing Twin»

Квинтет Vanishing Twin сыграет онлайн-концерт в рамках серии лайв-стримов студии Fire Films. В интервью с Quietus их описывают как пятерых гениев-аутсайдеров из Лондона, которые исполняют необычайно приятный для ушей психоделический поп. Будет интересно всем, кто не устает переслушивать Magical Mystery Tour и интересуется жанром.

Цена: ~900 руб.

Место: стрим-сервис NoonChorus

21 января. Концерт Zero People

Праздничный концерт «Zerождество» от сайд-проекта участников группы «Animal ДжаZ». Камерная атмосфера и максимальная близость к публике, невероятная искренность исполнения и программа, составленная из лучших песен коллектива с добавлением неожиданных кавер-версий и премьер.

Цена: 1000-2000 руб.

Место: Musichall27

21 января. Мюзикл «Американская утопия»

Формально фильм Спайка Ли — это запись бродвейского шоу Дэвида Бирна, лидера культовых пионеров новой волны «Talking Heads». Фактически это смесь концерта, мюзикла и перформанса: Бирн вместе с музыкантами из разных уголков мира исполняет собственные песни, хиты Talking Heads и один ключевой кавер. Параллельно он обращается к залу, рассказывая про индивидуализм и коллективизм, важность человеческого общенияи другие радости жизни.

Место: HBO

Цена: подписка на сервис

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