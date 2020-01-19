В начале недели погода в Башкирии начнет портиться: похолодание, снегопады, заносы

Как сообщает Башгидрометентр, 19 января днем ожидается небольшой снег с дождем, в отдельных районах гололед, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1…-6°, при прояснениях до -13°, днем до -4°.

В начале новой недели ожидается небольшой снег, гололедица на дорогах продолжит держать автолюбителей и пешеходов в напряжении. Направление и сила ветра не изменится. Температура воздуха ночью в понедельник -2…-7°, при прояснениях до -15°, днем 0…-5°.

Во вторник также ожидается небольшой снег, местами до умеренного. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат и гололедица. Направление и сила ветра не изменится. Температура воздуха ночью -3…-8°, местами до -15°, днем -1…-6°.