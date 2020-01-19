В Башкирии за две недели зарегистрировалось более 2000 самозанятых
С января текущего года и физлица, и предприниматели могут перейти на уплату налога на профессиональный доход.
Он позволяет платить налог на профессиональный доход по ставке 4% либо 6% вместо 13%.
По сообщению регионального УФНС, все самозанятые зарегистрировались через сервис «Мой налог», не посещая налоговую инспекцию.
Напомним, эксперимент, по которому самозанятые граждане России теперь будут вынуждены регистрироваться в налоговой службе и платить налоги, дополнился 19 регионами страны, в том числе и Башкирией. В прошлом году эксперимент проводился только в четырех регионах — Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане (по итогам года, самозанятые уплатили в бюджет совокупно 1,06 млрд руб.) Новые правила позволяют платить налог на профессиональный доход по ставке 4% либо 6% вместо 13%. Это возможно в том случае, если у плательщика не будет наемных работников, а гражданин не состоит в трудовых отношениях. Доход при этом не должен превышать 2,4 млн руб. (200 тыс. руб. в месяц).
В целом, закон касается фрилансеров и тех, кто подрабатывает в свободное время на оказании бытовых, строительных, косметических услуг, услуг по перевозкам, фото- и видеосъемки, организации праздников, аренде жилья, а также работающих в интернете (подробности можно изучить в законе № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года)
«Медиакорсеть» ранее уже писала о том, как жители Башкирии оценивают нововведение.