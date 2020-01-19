В Башкирии в крещенских купаниях участвовало около 60 тысяч человек
Ориентировочные данные приводит пресс-служба МЧС по РБ.
Сегодня, 19 января православные христиане празднуют день Крещения Господня: в этот день Иисуса Христа крестили в реке Иордан. По традиции многие верующие окунаются в освещенные проруби.
МЧС по РБ в середине дня отмечало, что в проруби окунулись около 40 тысяч жителей республики. На всех местах массового омовения дежурили сотрудники МЧС, спасатели, медики, полиция, Росгвардия и представители органов местного самоуправления.
— Происшествий в местах купания не зафиксировано. В ночную службу в местах культа также происшествий не допущено. Мест несанкционированных купаний не выявлено, — отмечается в релизе.
Напомним, в Башкирии подготовили 83 иордани — проруби в форме креста для празднующих Крещение. На сайте регионального управления МЧС был опубликован перечень всех мест крещенских купаний.