В Башкирии в крещенских купаниях участвовало около 60 тысяч человек

Сегодня, 19 января православные христиане празднуют день Крещения Господня: в этот день Иисуса Христа крестили в реке Иордан. По традиции многие верующие окунаются в освещенные проруби.

МЧС по РБ в середине дня отмечало, что в проруби окунулись около 40 тысяч жителей республики. На всех местах массового омовения дежурили сотрудники МЧС, спасатели, медики, полиция, Росгвардия и представители органов местного самоуправления.

— Происшествий в местах купания не зафиксировано. В ночную службу в местах культа также происшествий не допущено. Мест несанкционированных купаний не выявлено, — отмечается в релизе.