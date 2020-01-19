Поиски пропавшей 21-летней жительницы Стерлитамака успешно завершены
Сегодня, 13:50ОбществоАндрей КоролевФото: https://vk.com/otklik_str
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Поиски велись с 8 января.
Напомним, 21-летнюю Екатерину Панкову из Стерлитамака разыскивали по всей республике. Молодая девушка перестала выходить на связь с родными 8 января: она ушла из дома при неизвестных обстоятельствах и не вернулась.
Соответствующая информация была опубликована на сайтах ростовских СМИ.
Вчера в группе поисково-спасательного отряда «Отклик» появилась информация, что Екатерина Панкова найдена живой.
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