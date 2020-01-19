В этом году фестиваль принимает у себя воздухоплавателей из Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени, Омска, Уфы, Великого Новгорода, Великих Лук, Кунгура, Караганды, Переславля-Залесского, Йошкар-Олы и Улан-Удэ.

Полтора десятка аэростатов в воздухе могут наблюдать жители Уфы (18-20 января), Стерлитамака (21 января), а также на озере Якты-Куль (21-26 января). Полет над Уфой проходит на высотах от 100 до 800 метров.