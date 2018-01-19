В России приняли закон об обязательном присвоении звезд гостиницам

С 1 июля 2019 года будет проводиться обязательная классификация в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года - в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года - в отношении всех гостиниц. Свидетельство о присвоении определенной категории гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу будет действовать три года с даты принятия соответствующего решения.