В Башкирии улучшат системы безопасности в образовательных учреждениях

За последние пять лет на улучшение безопасности в школах выделили 1,5 млрд рублей.

Школы Башкирии получат дополнительное финансирование на улучшение системы безопасности, сообщают «Вести-Башкортостан». За последние пять лет для этого выделили полтора миллиарда рублей.

На выделенные деньги в школах установили камеры видеонаблюдения и турникеты, оснастили «тревожной кнопкой». В министерстве образования сообщили, что эти меры обезопасили учебные учреждения почти на треть.