В Башкирии улучшат системы безопасности в образовательных учреждениях

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За последние пять лет на улучшение безопасности в школах выделили 1,5 млрд рублей.
Школы Башкирии получат дополнительное финансирование на улучшение системы безопасности, сообщают «Вести-Башкортостан». За последние пять лет для этого выделили полтора миллиарда рублей.
На выделенные деньги в школах установили камеры видеонаблюдения и турникеты, оснастили «тревожной кнопкой». В министерстве образования сообщили, что эти меры обезопасили учебные учреждения почти на треть.
Тема обеспечения безопасности в школах в эти дни приобретает большую актуальность в свете последних ЧП, произошедших в школах в Перми, Бурятии и Челябинской области.
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