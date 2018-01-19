В Башкирии соберут заявки на поддержку сельских домов культуры

Напомним, по инициативе партии «Единая Россия» в 2017 году был реализован федеральный проект «Местный дом культуры», который направлен на ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в сельских и городских поселениях. В Башкирии участниками проекта стали 32 дома культуры, сообщал ранее "Башинформ". Каждый из них получил около 1 млн рублей на различные нужды: световое и звуковое оборудование, одежду сцены, музыкальные инструменты, мебель, костюмы, инвентарь.