Следком Башкирии займется пропажей 22-летней студентки медицинского

Как пояснили в ведомстве, дело возбуждено по признакам убийства для проверки всех версий исчезновения девушки. Такая практика принята следкомом.

Как следует из материалов дела, девушка пропала утром 16 января. По словам знакомых, Гузель покинула свое место жительства в общежитии на улице Мингажева в Уфе. До сих пор место ее нахождения неизвестно. Ранее девушка из дома не уходила.