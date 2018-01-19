Из Уфы появится прямой авиарейс в Батуми (Грузия), сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы. Полеты с 16 июня этого года будет выполнять татарстанская «ЮВТ Аэро». Вылеты будут осуществляться два раза в неделю по средам и субботам на самолетах CRJ 200, которые рассчитаны на 50 посадочных мест. Стоимость билета в одну сторону составит от 10,3 тыс. руб.