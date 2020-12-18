ВУЗы Башкирии не планируют снижать стоимость за обучение из-за дистанционки

ВУЗы Башкирии не планируют снижать стоимость за обучение из-за дистанционки

Вчера, 16:15ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Высшие учебные заведения в Башкирии не планируют снижать стоимость обучения из-за перехода на дистанционный режим. Об этом сегодня, 18 декабря, на брифинге заявил министр образования Айбулат Хажин.

По словам Айбулата Хажина, министерство продолжит настаивать на снижении стоимости, однако федеральные университеты не подчиняются республике. Тем не менее, местные ВУЗы постараются найти возможность пойти на встречу если не в сокращении в стоимости обучения, то в части преференций. Например, дополнительных льгот и стипендий, а также в части проживания в общежитиях.

— Пока позиция ректорского сообщества такая, что, все-таки, образовательный процесс ведется, заработная плата работникам, профессорскому и преподавательскому составу выплачивается в том же объеме, аргументировал министр.

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