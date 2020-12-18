ВУЗы Башкирии не планируют снижать стоимость за обучение из-за дистанционки

По словам Айбулата Хажина, министерство продолжит настаивать на снижении стоимости, однако федеральные университеты не подчиняются республике. Тем не менее, местные ВУЗы постараются найти возможность пойти на встречу если не в сокращении в стоимости обучения, то в части преференций. Например, дополнительных льгот и стипендий, а также в части проживания в общежитиях.