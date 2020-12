VK Mini Apps: количество мини-приложений выросло на 80%, а аудитория — на 65%

ВКонтакте рассказывает, каким стал 2020-й для VK Mini Apps — платформы приложений, которые не нужно скачивать на телефон, ведь они работают внутри VK.

Количество сервисов за год выросло на 11 тысяч — и теперь пользователи выбирают из 25 тысяч проектов. На платформе найдётся мини-приложение почти для любой задачи: можно заказать еду, вызвать такси, подобрать жильё или работу, узнать погоду или расписание матчей, записаться в салон красоты, продать ненужную вещь или купить подарок. Так что и пользуются сервисами чаще: активная аудитория за год выросла на 65% и в четвёртом квартале превысила 33 млн человек в месяц. Сердце экосистемы сервисов Весной VK полностью изменила один из основных экранов суперприложения — его вторую вкладку. Она стала единой точкой доступа ко всем сервисам ВКонтакте. Именно здесь расположился каталог мини-приложений. Более того, некоторые проекты представлены в виде интерактивных виджетов: например, чтобы посмотреть погоду на сегодня или узнать результат матча, можно не открывать тематические сервисы — всё уже на экране. Однако мини-приложения всё равно полезны, если нужно свериться с прогнозом на завтра или уточнить расписание спортивных встреч. Такси ВКонтакте Во второй вкладке есть и виджет Такси ВКонтакте — это сервис, который летом 2019 года представили ВКонтакте и агрегатор Ситимобил. Благодаря виджету пользователи сразу видят, сколько сейчас стоит поездка до мест, которые чаще всего посещают. Маршруты до работы, к друзьям или в любимое кафе можно не строить каждый раз заново — они всегда будут под рукой. Сервис регулярно дополняется новыми функциями: пользователи уже могут делить оплату с друзьями, отправлять им свой маршрут, заказывать такси из сообществ и передавать посылки с помощью тарифа «Доставка». Также в крупных городах появились брендированные машины — Такси ВКонтакте стало более ярким и узнаваемым. Как итог, в 2020-м количество ежемесячных поездок выросло в 140 раз, а в ноябре превысило 4 млн. Еда ВКонтакте В июле ВКонтакте вместе с Delivery Club запустили мини-приложение Еда ВКонтакте. Сейчас к нему подключено свыше 30 тысяч кафе и ресторанов в более чем 200 городах. Пользователи могут проявить и собственные кулинарные способности, заказав не готовую еду, а отдельные продукты. Люди ценят, что организовать обед или ужин можно не отрываясь от общения с друзьями: сервису всего полгода, а он выполняет до 5% заказов от всего объёма заказов Delivery Club. Работа ВКонтакте Помимо сервисов для заказа еды и такси, во второй вкладке суперприложения VK появился раздел «Работа» — его запустили при поддержке Worki. Здесь можно найти работу мечты: сервис поможет составить резюме, а алгоритмы предложат самые подходящие вакансии. Они подбираются индивидуально на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Сейчас около половины от всех новых резюме в Worki создаются через сервис «Работа ВКонтакте». Здоровье ВКонтакте В сентябре ВКонтакте представила платформу «Здоровье». Пользователи могут полноценно следить за самочувствием и даже улучшать его. Помогают в этом семь сервисов: «Дневник питания», «Шаги», «Водный баланс», «Контроль симптомов», «Дыхание», «Лекарства», трекер «Бросаю курить». Их пользу оценили уже больше 6 млн человек. Особая привлекательность платформы в том, что близкие — уже рядом. Например, если пользователь отказывается от сигарет, то в самые тяжёлые моменты может написать друзьям прямо из сервиса — и они его подбодрят. Формировать полезные привычки помогает и азарт: в «Шагах» в виде рейтинга отображается, как много сегодня прошли друзья. Стремление обогнать их может вдохновить на долгую прогулку. По данным сервиса, всего пользователи ВКонтакте ежедневно делают 2,5 млрд шагов. Развлечения Традиционно популярностью пользуются Игры ВКонтакте. Каталог расширился втрое, а аудитория мобильной платформы выросла в два раза. Люди не только приятно проводят досуг, но и делают добрые дела. В этом году в честь своего дня рождения ВКонтакте запустила сервис «Колесо фортуны». В нём разыгрывались призы на сумму больше 1 млрд рублей. Участники могли сделать пожертвование в благотворительный фонд «Подари жизнь» — так они получали дополнительные подарки и больше шансов выиграть суперприз. В итоге благодаря 200 тысячам пользователей удалось собрать 15 млн рублей. Заметным стал и сервис «Спорт»: 1,3 млн пользователей запускают его регулярно, чтобы следить за расписанием состязаний. Ещё больше болельщиков оперативно узнают результаты встреч прямо во второй вкладке суперприложения. Объявления В декабре ВКонтакте появились «Объявления»: покупатели получили доступ к каталогу частных предложений от других пользователей. Раздел создан совместно с сервисом Юла: пользователи могут размещать и просматривать объявления одновременно на двух площадках. Раздел уже настроили больше 11 тысяч сообществ. Поддержка разработчиков Создать собственный сервис на платформе VK Mini Apps могут как независимые разработчики, так и компании. ВКонтакте поддерживает всех авторов проектов, чтобы пользователи могли легко найти подходящий для своих задач сервис и остались довольны его качеством. В 2020-м ВКонтакте помогла запустить свои сервисы десяткам партнёров. Например, в «ДомКлик» от «Сбера» можно искать недвижимость для аренды или покупки, а в «Онлайн-записи» от YCLIENTS — записываться на услуги в салоны красоты. Своё мини-приложение запустила и «Рамблер/касса»: пользователи могут купить билеты в кино за несколько кликов. Чтобы больше людей узнали о VK Mini Apps, научились работать с инструментами платформы и зарабатывать на этом, ВКонтакте регулярно проводит конкурсы с денежными призами и образовательные мероприятия. В этом году Команда успела организовать 24 лекции, 12 хакатонов и 6 митапов, многие из которых прошли онлайн — так что участвовать в них разработчики могли независимо от того, в каком городе они живут. В итоге компания разделила 15 млн среди победителей грантово-образовательной программы VK Fresh Code, а ещё 2 млн — среди разработчиков мобильных HTML5-игр, которые лучше всего себя показали на турнире Games Cup 2020. Поддержка не заканчивается на мероприятиях: платформа пополняется новыми функциями и расширяет своё присутствие. В 2020-м разработчики получили возможность публиковать мини-приложения в Одноклассниках. Также платформа встроена в мобильный браузер Atom для Android, который начал работу летом. Авторы могут размещать свои приложения сразу на нескольких площадках — для этого нужно только пройти модерацию. Так бизнес и независимые разработчики увеличивают свою аудиторию и получают новые возможности для продвижения. Кроме того, ВКонтакте повысила доход разработчиков мобильных HTML5-игр и сервисов VK Mini Apps: за нативную медиарекламу в своих проектах они ежемесячно получают на 130% больше, чем раньше.

