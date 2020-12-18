В Уфе во время пресс-конференции Путина активисты «СтопБашРТС» вышли на пикеты

В Уфе во время пресс-конференции Путина активисты «СтопБашРТС» вышли на пикеты

Вчера, 14:46ОбществоКарина МамаеваPhoto: Проблемы Уфы и РБ
Три активистки общественного движения «СтопБашРТС» провели серию одиночных пикетов около дома правительства и Курултая республики. Девушки хотели привлечь внимание к завышенной стоимости коммунальных услуг, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

— Хотели, чтобы всё-таки уже обратили на нас внимание власти наши и хотели, чтобы на сегодняшней комиссии по тарифам учли и обращение, и пикеты, рассказывает участница одиночного пикета Елена Масайло.

Напомним, ранее активисты этого же движения опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они устали от «драконовских» счетов за услуги ЖКХ и просят направить комиссию Генпрокуратуры и Министерства ЖКХ РФ в Башкирию, чтобы наконец устранить нарушения в сфере начислений за услуги отопления.

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