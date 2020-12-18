В Уфе во время пресс-конференции Путина активисты «СтопБашРТС» вышли на пикеты

Напомним, ранее активисты этого же движения опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они устали от «драконовских» счетов за услуги ЖКХ и просят направить комиссию Генпрокуратуры и Министерства ЖКХ РФ в Башкирию, чтобы наконец устранить нарушения в сфере начислений за услуги отопления.