В Уфе во время пресс-конференции Путина активисты «СтопБашРТС» вышли на пикеты

Три активистки общественного движения «СтопБашРТС» провели серию одиночных пикетов около дома правительства и Курултая республики. Девушки хотели привлечь внимание к завышенной стоимости коммунальных услуг, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

— Хотели, чтобы всё-таки уже обратили на нас внимание власти наши и хотели, чтобы на сегодняшней комиссии по тарифам учли и обращение, и пикеты, рассказывает участница одиночного пикета Елена Масайло. Напомним, ранее активисты этого же движения опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они устали от «драконовских» счетов за услуги ЖКХ и просят направить комиссию Генпрокуратуры и Министерства ЖКХ РФ в Башкирию, чтобы наконец устранить нарушения в сфере начислений за услуги отопления.

