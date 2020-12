Сегодня, 18 декабря, в Уфе по линии водопровода произошло две утечки. Как сообщает «Уфаводоканал», одна авария произошла на улице Кремлевская, а вторая – на Центральной.

В результате аварий более 20 зданий временно остались без холодного водоснабжения. Среди них оказались жилые дома 143/1 на улице Богдана Хмельницкого и 65, 67 по улице Кремлевская. Помимо этого холодная вода пока не поступает в восемь жилых и частных домов по улице Центральной, а также в здания с коммерческими и социальными учреждениями. Более подробная информация о ходе ликвидации аварии публиковалась в соцсетях в группах соответствующих районов столицы.

