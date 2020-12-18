В России с Нового года изменятся правила оплаты наличными

Ранее были подсчитаны убытки, которые понес малый бизнес во время пандемии коронавируса, — речь идет о сумме не менее 1 трлн руб. При этом основной удар на себя приняли сферы услуг, торговли и общественного питания. Самые большие потери у предприятий из сферы услуг, торговли и общественного питания. Осенью количество желающих продать свой бизнес выросло на 28%. В первую очередь предприниматели пытаются избавиться от гостиниц, фитнес-клубов, офисов, кальянных и парикмахерских. По мнению экспертов, наиболее тяжелая ситуация в этой сфере сложилась в Уфе, Самаре и Воронеже.