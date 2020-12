В России с Нового года изменятся правила оплаты наличными

10 января 2021 года вступят в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Согласно новым поправкам, из перечня для контроля будут исключены операции по анонимным счетам, платежи через небанковские транзакции и контроль денежных знаков. Контролировать с 2021 года будут только специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и микрофинансовых организаций. Таким образом будет сокращена нагрузка и на бизнес, и на Росфинмониторинг. Предполагается, что поправки устранят лазейки для компаний, ведущих двойную бухгалтерию. Также под контроль попадут наличные и безналичные сделки с недвижимостью — на сумму от 3 млн руб. Подробнее — в материале «Новых известий». Ранее были подсчитаны убытки, которые понес малый бизнес во время пандемии коронавируса, — речь идет о сумме не менее 1 трлн руб. При этом основной удар на себя приняли сферы услуг, торговли и общественного питания. Самые большие потери у предприятий из сферы услуг, торговли и общественного питания. Осенью количество желающих продать свой бизнес выросло на 28%. В первую очередь предприниматели пытаются избавиться от гостиниц, фитнес-клубов, офисов, кальянных и парикмахерских. По мнению экспертов, наиболее тяжелая ситуация в этой сфере сложилась в Уфе, Самаре и Воронеже.

