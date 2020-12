В города Давлеканово до конца этого года введут в эксплуатацию два новых детских сада. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на свой странице в соцсетях.

По словам руководителя региона, один из детских садов рассчитан на 110 мест. Учреждение включает в себя шесть групп. Внутри есть пеленальные столики, манежи, стульчики для кормления и детские площадки. — Этот садик и ещё один, на 130 мест, который мы планируем ввести в Давлеканово до конца года, полностью закроют вопрос с нехваткой мест в детсадах города, отметил Хабиров. До конца 2020 года по всей республике должны ввести в эксплуатацию 24 детских сада на четыре тысячи мест.

