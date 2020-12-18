В Башкирии разыскивают женщину с потерей памяти, которая пыталась улететь на самолете

Напомним, 3 апреля Альфина Хасанова проникла на борт самолета без билета и без документов. Тогда женщина представилась Мариной Максимовой из города Иваново Ивановской области. Как оказалась в Уфе, пенсионерка не помнила. Как сообщали РИА «Новости», женщина сбежала из психиатрической больницы в столице Башкирии.