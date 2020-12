В Башкирии разыскивают женщину с потерей памяти, которая пыталась улететь на самолете

В Башкирии объявили поиски 65-летней Альфины Хасановой (Шафиковой), которая страдает потерей памяти, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщина пропадает уже не в первый раз.

14 декабря Альфина Хасанова вышла из дома и не вернулась. Известно, что у неё проблемы с памятью. Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, черные с проседью волосы, карие глаза. В день пропажи женщина была одета в чёрный пуховик ниже колен с капюшоном, горнолыжные штаны, черную кофту, черные угги, светлую вязаную шапку и кремовые варежки. Если кто-то обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 112 или 8-99-700-54-52. Photo: Лиза-Алерт Напомним, 3 апреля Альфина Хасанова проникла на борт самолета без билета и без документов. Тогда женщина представилась Мариной Максимовой из города Иваново Ивановской области. Как оказалась в Уфе, пенсионерка не помнила. Как сообщали РИА «Новости», женщина сбежала из психиатрической больницы в столице Башкирии.

