В Башкирии разыскивают женщину с потерей памяти, которая пыталась улететь на самолете

В Башкирии разыскивают женщину с потерей памяти, которая пыталась улететь на самолете

Вчера, 12:01ОбществоАнна КононоваPhoto: Лиза-Алерт
В Башкирии объявили поиски 65-летней Альфины Хасановой (Шафиковой), которая страдает потерей памяти, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщина пропадает уже не в первый раз.

14 декабря Альфина Хасанова вышла из дома и не вернулась. Известно, что у неё проблемы с памятью.

Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, черные с проседью волосы, карие глаза. В день пропажи женщина была одета в чёрный пуховик ниже колен с капюшоном, горнолыжные штаны, черную кофту, черные угги, светлую вязаную шапку и кремовые варежки.

Если кто-то обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 112 или 8-99-700-54-52.

Photo:Лиза-Алерт

Напомним, 3 апреля Альфина Хасанова проникла на борт самолета без билета и без документов. Тогда женщина представилась Мариной Максимовой из города Иваново Ивановской области. Как оказалась в Уфе, пенсионерка не помнила. Как сообщали РИА «Новости», женщина сбежала из психиатрической больницы в столице Башкирии.

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