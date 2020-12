Синоптики рассказали о погоде в выходные дни.

Сегодня днём будут благоприятные погодные условия. Температура воздуха достигнет отметки -3...-8 градусов. Временами пройдет снег. В субботу ночью ожидается -16...-21 градусов, а в южный районах республики -10...-15 градусов. Днём столбик термометра покажет -13...-18 градусов, по югу -8 градусов. А вот в воскресенье ночью придут настоящие морозы. Температура опустится до -24...-29 градусов, местами до -34. Днём ожидается -18...-23 градусов, в некоторых частях Башкирии -13 градусов.

