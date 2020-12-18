В Башкирии осудят преступную группу, организовавшую подпольное казино

По версии следствия 11 мужчин с марта 2016 по октябрь 2019 года в Стерлитамаке организовывали и проводили азартные игры. Подпольное казино они расположили в двух частных домах. Там были установлены игровые автоматы и покерные столы. За все время им удалось заработать более 28 миллионов рублей.