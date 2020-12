В Башкирии осудят преступную группу, организовавшую подпольное казино

В Стерлитамаке осудят организованную преступную группу, в состав которой входят 11 подозреваемых. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, мошенничестве в сфере страхования, а также по другим статьям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия 11 мужчин с марта 2016 по октябрь 2019 года в Стерлитамаке организовывали и проводили азартные игры. Подпольное казино они расположили в двух частных домах. Там были установлены игровые автоматы и покерные столы. За все время им удалось заработать более 28 миллионов рублей. Помимо этого члены преступной группировки использовали чужое программное обеспечение. Нарушение авторских прав принесло ущерб двум компаниям на сумму свыше 3,5 тысяч рублей. Также некоторые члены банды инсценировали аварию, в результате которой получили 400 тысяч рублей в виде выплат по страховке. Мужчины свою вину не признали. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

