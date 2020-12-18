«У всего есть предел». Уборщица из Башкирии записала видеообращение, требуя доплату

По словам Уряшевой, она какое-то время работала с ковид-больными — относила еду, мыла посуду, меняла постели, мыла и выносила отходы класса «Б» и биологические жидкости, а после её перевели работать на кухню. В постановлении прокуратуры, которое предоставила Танзиля Уряшева Mkset, подтверждается, что с 9 по 14 мая в больнице действительно был подтвержденный пациент с Covid-19. Ведомство встало на сторону женщины, но вот выплаты, обещанные президентом России за работу с ковид-пациентами, она всё ещё не получила.