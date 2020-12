«У всего есть предел». Уборщица из Башкирии записала видеообращение, требуя доплату

Сотрудник Архангельской районной больницы в Башкирии Танзиля Уряшева записала видеообращение, которое разместили на Youtube-канале профсоюза «Действия». Она рассказала, как, будучи уборщицей, работала с ковид-пациентами, а дополнительные выплаты так и не увидела.

Как сообщила Танзиля Уряшева, она несколько лет работала сначала санитаркой, а потом уборщицей, однако должностные обязанности остались прежними. У любого терпения есть предел. В апреле 2020 года меня в приказном порядке, в устной форме без дополнительного соглашения перевели в провизорный госпиталь уборщицей выполнять обязанности младшего медперсонала практически бесплатно. И пытались скрыть это, сообщила женщина. По словам Уряшевой, она какое-то время работала с ковид-больными — относила еду, мыла посуду, меняла постели, мыла и выносила отходы класса «Б» и биологические жидкости, а после её перевели работать на кухню. В постановлении прокуратуры, которое предоставила Танзиля Уряшева Mkset, подтверждается, что с 9 по 14 мая в больнице действительно был подтвержденный пациент с Covid-19. Ведомство встало на сторону женщины, но вот выплаты, обещанные президентом России за работу с ковид-пациентами, она всё ещё не получила. Я не позволю себя унижать и буду дальше защищать свои права! заявила Уряшева. Прокуратура направила представление в адрес главврача больницы и, как рассказала Танзиля Уряшева, ей выплатили примерно 4500 рублей. Женщина пояснила Mkset, что как младший медперсонал она должна получить по 25 тысяч рублей за работу с ковид-больными за апрель и май. В пресс-службе республиканского Минздрава рассказали Mkset, что постановление правительства РФ и указ главы Башкирии не предусматривают выплаты уборщицам служебных помещений. В ведомстве также отметили, тот факт, что она оказывала помощь пациентам, не установлен. В постановлении правительства четко указано, кому полагаются премии (врачи, младший медперсонал и т. д. — прим. ред.). Она не входит в эту категорию, рассказали в пресс-службе.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter