Топ-5 советов от астрологов, как подготовиться к 2021 году Быка

В последний месяц перед Новым годом важно разобраться в себе, внести ясность во все сферы жизни, понять свои истинные цели и намерения, чтобы в наступающем году следовать им, невзирая на преграды.

1. Следуй за мечтой 2021 год – это время прекратить изжившие себя отношения, уволиться с неинтересной работы, найти занятие по душе, осуществить заветную мечту. Ведь самые революционные прорывы начинаются с мечты! При этом, составляя план на 2021 год, не забывайте, что ваши решения должны быть обдуманными и взвешенными, голова – холодной, а сердце – горячим. В таком случае успех и поддержка Быка в новом году гарантирована! 2. Иллюзии и страсти в сторону Степенному и надежному Быку по душе факты и поступки, а не иллюзии. В 2021 год Белого Металлического Быка вместо того, чтобы строить воздушные замки, надеяться на «авось» и прятаться от проблем, придется смело и напористо решать назревшие вопросы. Именно поэтому и перед Новым Годом следует воздержаться от импульсивных поступков, не позволять эмоциям брать верх над разумом, исключить расточительство и транжирство. Так, при выборе подарков к Новому 2021 году руководствуйтесь практическим смыслом и интересами получателя, а не собственным желанием поразить воображение близкого человека размахом или ценой презента. В любой ситуации сохраняйте благоразумие, не идите на поводу у страстей, поменьше выясняйте отношения, умейте не просто слушать, а слышать окружающих. И вы увидите, насколько проще и радостнее станет ваша жизнь. 3. Год Быка встречаем не спеша Бык – животное в высшей степени серьезное, избегающее суеты и спешки. Он любит размеренность, предусмотрительность и внимательность к деталям. Следовательно, планировать и готовиться к Новому 2021 году следует заранее. Не нужно откладывать все дела в дальний ящик, а затем лихорадочно пытаться успеть все в последний момент. Постарайтесь заранее составить четкий план действий и следовать ему – это сбережет время и сохранит радостные эмоции. К примеру, новогодними подарками лучше начать запасаться уже в ноябре – это позволит для каждого человека в своем окружении выбрать подходящие презенты. А закупку некоторых продуктов для новогоднего стола стоит сделать недели за две до торжества, когда в магазинах еще не наблюдается предпраздничного ажиотажа и очередей. 4. Курс на позитив Белая масть Быка говорит о его добром характере, справедливости и позитивном отношении к жизни. Чтобы Бык проявил к вам благосклонность в 2021 году, необходимо в Новый Год сохранять чистоту помыслов, наполнить душу приятным и радостным настроением. Возьмите курс на позитив в новогоднюю ночь: создайте волшебную атмосферу, веселитесь, ликуйте и радуйтесь каждой минуте уходящего и наступающего года, дарите подарки, загадывайте желания и искренне желайте счастья и здоровья окружающим. Помните, что все слова и мысли в этот сказочный праздник обладают магической силой. Произнесенные от души, они не только обязательно сбудутся, но и возвратятся к вам в десятикратном размере. 5. Вся семья вместе, так и душа на месте Хозяин наступающего года Бык отличается консервативностью и неохотно впускает незнакомых людей в свою жизнь. Ему придется по вкусу невероятно светлый и радостный семейный новогодний праздник, когда за столом собирается вся семья, и каждый может ощутить себя любимым, обласканным и защищенным. Так что новый 2021 год лучше встретить дома или в гостях у родственников или друзей, а шумные ресторанные и клубные вечеринки отложить на потом – уверены, в наступающем году поводов собраться и отметить счастливое событие будет немало. Вообще, имейте в виду, что в год Быка семья выходит на первый план, у многих появится желание стабильности, домашнего уюта и внутреннего спокойствия, захочется «укрепить тылы». Бык – домашнее животное, он будет помогать тем, кто дорожит своей семьей и родными. Одинокие люди именно в этот Новый год могут встретить свою половинку – в том числе и на уютном празднике в кругу друзей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter