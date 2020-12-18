Топ-5 советов от астрологов, как подготовиться к 2021 году Быка

2021 год – это время прекратить изжившие себя отношения, уволиться с неинтересной работы, найти занятие по душе, осуществить заветную мечту. Ведь самые революционные прорывы начинаются с мечты! При этом, составляя план на 2021 год, не забывайте, что ваши решения должны быть обдуманными и взвешенными, голова – холодной, а сердце – горячим. В таком случае успех и поддержка Быка в новом году гарантирована!