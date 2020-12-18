Территория счастливого детства

— От того, из чего сделаны домики, качели, горки и другие элементы игровых комплексов, зависит их безопасность, надежность и долговечность, а также внешний вид двора в целом. Мы выбрали игровой комплекс этого производителя потому, что их площадки имеют сертификацию IPEMA и ASTM, а в конструкции детских игровых комплексов используются только высококачественные материалы: цельный брус из североамериканского кедра, яркий экструдированный пластик, а также защищённый винилом металл. Кроме прекрасного внешнего вида, эта площадка очень функциональна и подойдёт детям от 3 до 14 лет — Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест».