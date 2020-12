Территория счастливого детства

Простой и эффективный способ всесторонне развивать ребенка — создать развивающую среду.

Для малыша детская площадка — это маленький кусочек большого яркого мира, где он испытывает первую радость, преодолевает первые трудности и достигает первых побед. Для ребят постарше она становится местом общения со сверстниками и, конечно же, настоящим комплексным тренажером для физического развития. — В современном жилом комплексе комфортным должно быть не только наполнение дома, но и прилегающая территория. Так как в наших жилых комплексах много семей с детьми, основной упор при проектировании дворов, специалисты ГК «Первый Трест», делают именно на комфорт и безопасность юных жильцов наших жилых комплексов. — Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест». Photo: ГК «Первый Трест» Например, на территории ЖК «Уфимский Кремль» на днях был установлен 6 современный детский комплекс! На этот раз специалисты ГК «Первый Трест» выбрали детскую игровую площадку, канадского производителя Rainbow Play System, выполненную и экологически чистых и безопасных для детей материалов. — От того, из чего сделаны домики, качели, горки и другие элементы игровых комплексов, зависит их безопасность, надежность и долговечность, а также внешний вид двора в целом. Мы выбрали игровой комплекс этого производителя потому, что их площадки имеют сертификацию IPEMA и ASTM, а в конструкции детских игровых комплексов используются только высококачественные материалы: цельный брус из североамериканского кедра, яркий экструдированный пластик, а также защищённый винилом металл. Кроме прекрасного внешнего вида, эта площадка очень функциональна и подойдёт детям от 3 до 14 лет — Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест». Photo: ГК «Первый Трест» В этой площадке, есть буквально всё, что нужно детям для полного счастья и полета детской фантазии. Массивные несущие опоры, пластиковые горки, высокие качели, высокая платформа для лазания и наблюдательная вышка! Эта игровая зона обязательно станет точкой притяжения, как маленьких жильцов жилого комплекса, так и их гостей. Напомним, что ранее на территории ЖК «Уфимский Кремль» ГК «Первый Трест» совместно с Общественным советом при Минстрое РФ уже реализовала одну уникальную детскую площадку в рамках федерального проекта «Я строитель будущего!». Photo: ГК «Первый Трест» — Реализуя проект ЖК «Уфимский Кремль», специалисты ГК «Первый Трест» постарались создать максимально комфортные условия для развития маленьких жильцов. «Маленький архитектор» — это тематическая игровая зона, где пространство организовано в строительной тематике. Игровые элементы в виде самосвала, башенного крана и т. д. призваны привлечь внимание детей к профессиям в области архитектуры и строительства, они научат детей фантазировать, проявлять свои творческие способности и не дадут им скучать. Теперь маленькие жильцы нашего комплекса могут не просто играть, а знакомиться с особенностями этих профессий. — Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест». Игровые зоны ГК «Первый Трест» гармонично сочетают «тематическое» и игровое пространство. Здесь точно будет весело не только детям. Взрослым тоже будет, чем заняться, ведь во дворах предусмотрены зоны WorkOut и скамейки для отдыха. А главное — места хватит всем, отважным путешественникам, хитрым индейцам и будущим созидателям! В ЖК «Уфимский Кремль» 7 домов уже сданы и в них живут более 1 500 семей. Хотите быть в их числе? Узнать больше о проекте жилого комплекса «Уфимский Кремль» вы можете на сайте и в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, а также по телефону 8 (347) 222-0-111.

