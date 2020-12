Организатор рассказал подробности о пропаже в подмосковных пещерах десяти туристов, среди которых было восемь детей.

Издание iz.ru сообщает, что организатор экскурсии Сергей Боков рассказал подробности инцедента. По его словам, произошло недоразумение. Боков заявил, что группа туристов пришла не к тому выходу и разминулась с экскурсоводом, а сотрудников спасательной службы вызвала его супруга, поскольку туристы не выходили на связь более шести часов.

