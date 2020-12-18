Прокуратура потребовала запретить песню «Я съел деда» рэпера Моргенштерна из Уфы

К слову, в список из 49 подозрительных произведений, которые прокуратура требует заблокировать, есть также ряд других песен и мультфильмы, например, аниме «Тетрадь смерти». Надзорное ведомство посчитало, что во всех этих произведениях замечена жестокость, кадры психического насилия, что плохо влияет на подрастающее поколение.