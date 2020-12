Прокуратура потребовала запретить песню «Я съел деда» рэпера Моргенштерна из Уфы

Прокуратура подала иск в районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить на территории России песню Моргенштерна под названием «Я съел деда». Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города в Telegram.

При этом в сообщении говорится, что во время судебного разбирательства экспертам придется внимательно вслушаться в текст песни, так как прокуратура посчитала некорректным пока только название произведения. К слову, в список из 49 подозрительных произведений, которые прокуратура требует заблокировать, есть также ряд других песен и мультфильмы, например, аниме «Тетрадь смерти». Надзорное ведомство посчитало, что во всех этих произведениях замечена жестокость, кадры психического насилия, что плохо влияет на подрастающее поколение. Концертный директор Моргенштерна заявил «РБК», что ничего об этом иске не знает.

