Поздняков: «чистые» российские спортсмены могут принимать участие в ОИ

Также суд отказал ВАДА в применении санкций к российскому спорту на 4 года. Поздняков отметил, что CAS ограничил действие санкций до 2 лет. Официальный сайт ОКР сообщает, что это означает, что они не затронут парижские Игры-2024, и все действия комитет будет принимать только в рамках токийских и пекинских Игр. Российские спортсмены не смогут использовать государственный флаг РФ и гимн, однако допускается применение слова “Россия” при некоторых условиях.