Спортивный арбитражный суд (CAS) не поддержал ВАДА в применении мер коллективной ответственности для российских спортсменов и дополнительных допинг-тестирований на Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира.

“Однозначно на данный момент можно сказать, что «чистые» российские спортсмены могут принимать участие в Олимпийских играх без ограничений”, - заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Также суд отказал ВАДА в применении санкций к российскому спорту на 4 года. Поздняков отметил, что CAS ограничил действие санкций до 2 лет. Официальный сайт ОКР сообщает, что это означает, что они не затронут парижские Игры-2024, и все действия комитет будет принимать только в рамках токийских и пекинских Игр. Российские спортсмены не смогут использовать государственный флаг РФ и гимн, однако допускается применение слова “Россия” при некоторых условиях. Также санкции затрагивают только ближайшие олимпиады и чемпионаты мира, на всех остальных соревнованиях и отборочных турнирах режим ограничений для спортсменов из РФ не действует. CAS также не согласился накладывать санкции к руководящему составу российского комитета, и статус ОКР остается прежним. Это означает, что спортсмены и тренеры, находящиеся в исполкоме ОКР, могут принимать участие в любых соревнованиях. Поздняков также отметил, что ОКР по-прежнему настаивает на том, что оснований для полного или частичного наказания РУСАДА нет. Поэтому оснований для применения санкций к другим участникам этого процесса как таковых тоже не имеется. Решение CAS в пользу неправительственной организации ВАДА об ограничении посещения спортивных соревнований для главы суверенной страны вызывает много вопросов. Поздняков отметил недопустимость подобного подхода.

