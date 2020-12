За прошедшие сутки из московских коронавирусных клиник выписали еще почти шесть тысяч пациентов.

Издание iz.ru сообщает, что общее количество пациентов, которых выписали из московских коронавирусных стационаров за последние сутки составило пять тысяч восемьсот двадцать один. Таким образом, количество москвичей, вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве с начала пандемии превысило пятьсот пятьдесят семь тысяч.

