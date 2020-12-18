Одноклассники составили рейтинг регионов с самыми доброжелательными жителями в 2020

Одноклассники составили рейтинг регионов с самыми доброжелательными жителями в 2020

Вчера, 17:45
Общество
Photo: Одноклассники
Соцсеть также выяснила, в каких регионах жители чаще делились негативными эмоциями

Одноклассники представили рейтинг регионов России в 2020 году по доброжелательности жителей – на основе комментариев пользователей, а также оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе. В основу изучения тональности комментариев вошли алгоритмы машинного обучения, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей. Всего соцсеть насчитывает 43 миллионов активных пользователей по всей России.

В число регионов, где пользователи были наиболее позитивными, вошли Алтайский и Забайкальский край, а также Кемеровская область. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года.

В третьем квартале в топ-5 регионов по дружелюбным реакциям вошла Республика Татарстан, переместившись с девятого места в рейтинге на четвертое. Это позволило Татарстану попасть в пятерку регионов с самыми оптимистичными жителями и по итогам года. Пятое место в 2020 году в рейтинге доброжелательности заняли пользователи ОК из Самарской области.

ТОП-10 регионов с наиболее доброжелательными пользователями в Одноклассниках в 2020 году:

  1. Алтайский край
  2. Забайкальский край
  3. Кемеровская область
  4. Республика Татарстан
  5. Самарская область
  6. Нижегородская область
  7. Новосибирская область
  8. Саратовская область
  9. Красноярский край
  10. Свердловская область

А вот жители Приморского и Хабаровского края чаще, чем пользователи из других регионов, ставили грустные смайлики и писали комментарии с негативным эмоциональным окрасом. Наибольшая доля негативных комментариев и реакций в этих регионах пришлась на третий квартал 2020 года.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга также оказались в рейтинге менее дружелюбных регионов: больше всего реакций и комментариев со знаком «минус» пользователи из двух столиц оставляли во втором квартале 2020 года, на который пришлись первая мощная волна пандемии COVID-19 и связанный с этим режим самоизоляции жителей.

ТОП-10 регионов с наименее доброжелательными пользователями в Одноклассниках в 2020 году:

  1. Приморский край
  2. Хабаровский край
  3. Москва и Московская область
  4. Санкт-Петербург
  5. Краснодарский край
  6. Ставропольский край
  7. Ростовская область
  8. Иркутская область
  9. Воронежская область
  10. Волгоградская область

Примечательно, что в целом по России в четвертом квартале 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой. Эта тенденция прослеживалась во всех регионах. Тогда как во втором квартале показатель позитивных реакций был самым низким в течение года, что также объясняется распространением новостей о пандемии коронавируса. В этом году вирус COVID-19 стал самым обсуждаемым событием в ОК: пользователи упомянули его более 22 млн раз за год, наибольший резонанс по количеству реакций и комментариев у пользователей вызвали «введение масочного режима» и «официальное объявление нерабочих дней в России».

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